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» » Специалисты: В столице РФ и Санкт-Петербурге люди живут дольше, чем в остальных областях

Специалисты: В столице РФ и Санкт-Петербурге люди живут дольше, чем в остальных областях


Добавлено: 30 янв 2018 в 21:10, Категория: Политика
Специалисты: В столице РФ и Санкт-Петербурге люди живут дольше, чем в остальных областях

Курганская область «засветилась» в неприятном рейтинге.

Граждане столицы и Санкт-Петербурга живут намного дольше, чем остальные россияне.

По последним предварительным сведениям профессионалов, в столице женщины живут на 8,3 года дольше, чем в остальных русских городах, мужчины — на 5,3 года. Женщины там живут на 4 года дольше, а мужчины — на 2.

По мнению знатоков, предпосылкой такой «пропасти» может быть статистическая погрешность из-за потоков миграции. В ВШЭ проинформировали, что до давно минувшего 1994-ого года длительность жизни в малых и крупных городах Российской Федерации находилось на одном уровне. Другое основание — существование в Белокаменной и Северной столице медцентров с актуальным для нашего времени и высокотехнологичным оборудованием, остальные места же проигрывают по качеству и доступности врачебной помощи.

Демидовская награда 2017: От чего зависит длительность жизни? В зону риска специалисты включили Дагестан, Чувашию, Коми, Алтайский край, Кемеровскую, Кировскую, Курганскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Тверскую и Челябинскую области, а кроме этого российскую столицу. Учитывали политическое и экономическое негодование, а еще неспособность власти реагировать на него.



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Добавлено: 30 янв 2018 в 21:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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