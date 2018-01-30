Срочно провести “145”-ю реформу

Автор: Леся Дубенко

Как на западе хотят, чтобы Порошенко поторопился с антикоррупционными инициативами. Или же, говорят они, будут последствия.

Если ранее в западных СМИ писали, что борьба c коррупцией в Украине идет медленно, местами туго, то в последние недели вопрос видоизменился. Как до, так и после оглашения скандального и пока неподтверждённого со стороны председателя МВФ Кристин Лагард письма миссии фонда в Украине к администрации президента Петра Порошенко, привлекшее внимание Financial Times, западная пресса перешла от сдержанного недовольства к жесткой критике правительства.

К примеру, зачастую лояльный к Украине и ее нынешней власти журнал New Eastern Europe пишет: “еще одним разочарованием прошлого года стала антикоррупционная политика Украины. С одной стороны Национальное антикоррупционное бюро открыло множество дел и передало их в суд. С другой, в суде эти дела были либо закрыты, либо приостановлены. Эти провалы сопровождались конфликтом между двумя правоохранительными органами, постоянным давлением на НАБУ и антикоррупционеров, и попытками влиять на независимость бюро”.

Если New Eastern Europe подытожили — в начале перевода не случайно стоит “еще”, ведь в разной степени разочаровали издание также и энергетический сектор, и судовая реформа — список “зрад” прошлого года, то Atlantic Council сформулировал заголовок вовсе “по-зраднически”: “Мы в Украине или в России? Топ-активисту грозит пять лет тюрьмы из-за фиктивных обвинений”. Дело заключалось в конфликте между главой главой организации «Центр противодействия коррупции» Виталием Шабуниным и журналистом Всеволодом Филимоненко. Тогда блогер обвинил политического деятеля Александру Устинову в том, что она вернулась с отдыха, после того, как ее друга убили на Востоке. Впоследствии Шабунин ударил его. Далее ГПУ предъявило главе Виталию обвинения.

“Дело свидетельствует о давней проблеме Украины: избирательное правосудие. После Евромайдана на журналистов Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Наші Гроші и других медиа аутлетов совершались нападения, однако уголовные дела не открывали. А когда открыли, то классифицировали их как хулиганство (….) НАБУ также запустила кампанию по учреждению Антикоррупционного суда. После того, как Порошенко “попытался обмануть своих партнеров своим антикоррупционным законодательством” в конце 2017, Шабунин первым объяснил пробелы законодательства”, — пишет Atlantic Council.

Если же отвлечься от того, что статья в Atlantic Council пронизана острым фаворитизмом в адрес Шабунина, то есть о чём задуматься. То есть обо всем. Тем более, что американская Huffington Post открыто называет сегодняшние элиты “одиозными”.

“К сожалению, 2018 начинает напоминать 2013. Президент Петр Порошенко консолидирует власть, стопорит реформы, обещанные западным донорам, и преследует оппонентов. Подобно временам правления Януковича в стране нет верховенства права, депутатской подотчетности и эффективного преследования коррупционеров. Януковича, укравшего миллиарды, также не трогают”, — пишет Huffington Post.

Примечательно, что Петр Порошенко по всей видимости не читает подобные статьи, как, впрочем, и доклад Doing Business, который он цитировал во время своего выступления в Давосе как пример успеха, ведь Украина теперь на 76-м месте, а не на 80-м, среди стран с упрощенным бизнес климатом. Трудно чему-то в данном случае радоваться, ведь доклад ставит Украину между Бутаном и Киргизией, в то время как Россия и Грузия, например, на 35-м и 9-м месте, а Узбекистан улучшил свои позиции по сравнению с Украиной в процентном соотношении на 4.46% против ее 1.9%

Но так, как порой, вернее, всегда, пути Петра Алексеевича неисповедимы, он тут же противоречит себе, говоря, в том же выступлении, что “нет, он несчастлив” “и уверен, что вскоре Украина будет в топ-50 стран”. Следуя логике президента, можно предположить, что случится это после воплощения “145”-й реформы. Тем более, что в той же речи он хвастает уже проведенными реформами.

“Коло друзів” сужается

Только вот покажутся ли нынешние действия Порошенко достаточными его западным коллегам? Судя по тону вышеприведенных статей и того факта, что президент США Дональд Трамп действительно предпочел встретиться в Давосе с президентом Руанды — Руанда, к слову, находится на 41-м месте в том самом докладе Doing Business — как и скандальному письму МВФ, терпение запада, если не истекло, то находится на грани.

В этом свете особенно актуальна цитата экс-чиновника Пентагона Майкла Карпентера в статье Foreign Policy, что США нужно помогать Украине бороться с коррупцией: “В Украине много талантливых реформаторов, занимающих высокие посты, которым не терпится провести намеченные реформы. Задача заключается в том, чтобы они смогли наконец-то это сделать без вмешательства других интересов”.

Далее Карпентер предлагает дать деньги, если точнее, 6 млрд долларов. Только вот кому они будут их давать он не уточняет, уж тем более не призывает дать их нынешнему украинскому “зареформировавшимуся” правительству.

Более того, когда на бизнес портале Bloomberg выходит статья с заголовком “Как украинский президент обманул Джо Байдена” и с подзаголовком “украинский президент скажет Кристин Лагард то, что она хочет услышать. Она должна отнестись с недоверием” есть подозрения, что “коло друзів” сужается. Тем более, что в вышепомянутом Atlantic Council стояло ровно то же описание действий Петра Порошенко по отношению к своим западным партнерам — fool, то есть обмануть. Видимо, впечатление расхожее.

А когда один из “друзей”, а именно бывший вице-президент США Джо Байден, и вовсе произносит уже знаменательную речь “у вас есть шесть часов”, это говорит о диагнозе известном как пилоростеноз. Только вот сужение не в стенах привратника Петра Алексеевича, а в кругу его “друзей”, в том числе из недовольного МВФ.

Тут, к слову, можно вернуться к пассажу в уже упомянутой статье в Huffington Post: “Другое отличие (раннее в статье описывается разница между 2018 и 2013 годами, — примечание автора) заключается в том, что если произойдет смена — путем выборов или нет — в Украине не будет хаоса подобно 2014 г. На данный момент у Украины есть сильные финансовые институции, западные союзники и знания вместе с “инфраструктурой управления”, состоящего из сотни честных парламентариев, исполнителей, финансистов, адвокатов, активистов, международных доноров и благотворителей, а также политических лидеров. Некоторые из них уже неформально проводят встречи. Например, частная группа из 200 технократов в Киеве, способная немедленно обеспечить мирный и вселяющий доверие переход”.

Естественно, речь тут идет о смене и переходе власти. Вероятно, это намек; возможно, вердикт. Понятно, лишь то, что “145” реформа может оказаться ключевой и судьбоносной в сравнении с другими “144”, о которых неустанно говорит украинская власть.