Ставропольцы обратились к губернатору за помощью на личном приёме

Группа активистов из МинВод обратилась к Владимирову с просьбой о капремонте многоэтажки, а кроме этого облагораживании территории, прилежащей к дому на улице 50 лет Октября. Губернатор Владимиров провёл собственный приём жителей, которые обращались к нему с наболевшими вопросами. Дом построили несколько десятилетий назад. В обновлении нуждаются фундамент, кровля, инженерные коммуникации и фасад. Сооружение вошло в краевую программу капремонта, однако работы растянуты на несколько лет.

Глава края оценил ситуацию и поручил министру ЖКХ Роману Маркину перенести сроки ремонта: в этом и следующем годах строение должно быть отремонтировано, а территория рядом — облагорожена. Кроме того, необходимо благоустроить прилегающую территорию.

Управляющий клуба Дома культуры села Константиновское Петровского округа обратилась к главе края с проблемой — у краеведческой композиции, приуроченной истории села, нет постоянного помещения.

Краеведческая экспозиция села Константиновского не имеет постоянного места пребывания — cейчас выставка размещена на импровизированной территории.

Владимир Владимиров обозначил, что по его поручению поиск путей решения вопроса уже ведется. Скорее всего, в ближайшее время экспозиция сумеет расположиться в многоэтажном здании бывшей котельной.

Главе края о собственных проблемах поведали семь человек. В данный момент готовится его передача муниципалитету. Решение всех озвученных вопросов он взял под собственный контроль. Местное сельхозпредприятие возьмётся реконструировать постройку за собственный счёт.