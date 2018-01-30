Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Владимир Стержаков (30.01.2018)

Добавлено: 30 янв 2018 в 11:59 ,

Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Владимир Стержаков последний выпуск 30 января. Актер рассказал, что когда ему исполнилось шестнадцать лет, у него состоялся настоящий мужской разговор с отцом, который ему объяснил, что женщинам нельзя говорить «нет». Он рассказал, какими уловками пользовался, чтобы сократить путь через воинскую часть, как курил первые любительские папиросы с неприятными последствиями, и как дрался исключительно до последнего. Откровенное портретное интервью о жизни главного героя, об интересных и малоизвестных фактах его биографии, о чувствах и эмоциях, которые переживал человек на главных поворотах своей судьбы. Героями программы будут не только известные артисты и политики, но и простые люди с непростой жизненной историей.





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