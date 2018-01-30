Тина Кароль унизила обновленного Бориса Апреля

Украинский исполнитель Борис Апрель, выступивший на вокальном шоу «Голос краины-8» под псевдонимом Зианджа вызвал множество споров.

Так, певица и тренер телепроекта Тина Кароль, хоть и развернула свое кресло во время исполнения, довольно жестко высказалась относительно выступления участника и его нового образа. Увидев новый образ певца на «Голосі країни», она заявила, что в нем много лишнего.

Кароль добавила: «У тебя очень большой путь. Слишком много лишнего. Я знаю, что такое шоу-бизнес, людей, которые создают впечатление, но я более консервативна. Безусловно, пройти путь от Бориса Апреля к Зиандже — это нереально тяжело, но и непонятно, нужно ли было это». В то же время остальные судьи искренне поддержали Зианджу.

Тина Кароль объяснила, что она не считает свою реакцию высокомерной, и добавила, что в дальнейшем, она останется едва ли не единственным союзником Зианджи: «Нужно досмотреть шоу дальше, в итоге я останусь единственным союзником Апреля».