У Путина будут «анализировать» «кремлевский доклад» США

Власти РФ заявили, что не нужно «предаваться эмоциям» из-за публикации США списка приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, так как опубликованный документ предстоит еще проанализировать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские чиновники из опубликованного списка названы «врагами США». Также, он уточнил: «Предстоит проанализировать факт публикации именно такого списка — максимально широкого с упоминанием членов высшего руководства России, что достаточно беспрецедентно. Лишь после анализа можно давать какие-то заключения, приходить к каким-либо выборам».

По его словам, заявление по этому списку скорее всего сегодня сделает президент РФ, в ходе встречи со своими доверенными лицами. По его словам, пока этот список не является санкциями, но в США заявили, что в будущем могут вводиться персональные санкции, и здесь «дьявол кроется в деталях», поэтому «поверхностный и эмоциональный подход неприемлем».

Он добавил: «Необходим анализ. Не первый день мы живем в условиях достаточно агрессивных проявлений. Здесь не нужно предаваться эмоциям — надо все понять, а потом уже сформулировать позицию».

Также, он обратил внимание, что лица из этого списка «названы врагами США, если внимательно прочитать текст и заголовок документа». Песков уточнил: «Де-факто — вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление».