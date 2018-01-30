В Черновцах джип въехал в остановку, трое пострадавших

В Черновцах на улице Южно-Окружной возле городской поликлиники № 3 автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали 3 человека.

В полиции отметили: «На Южно-Кольцевой скопления транспорта, имеется дорожно-транспортное происшествие. Патрульные работают на месте происшествия и ждут следователей, которые будут выяснять подробности аварии».

На снимках видно, что автомобиль Mitsubisi Pajero стоит на тротуаре позади остановки общественного транспорта. При этом, на газоне на обочине улицы Южно-Кольцевой видны следы от колес автомобиля. О состоянии пострадавших на данный момент не сообщается.

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