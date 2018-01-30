В «ДНР» планируют «производить» энергоэкономичные трамваи

Оккупационная власть ОРДО намерена «производить» собственные трамваи, которые будут оснащены передовыми разработками в электроуправлении, что позволить сократить потребление электроэнергии до 40%.

В пресс-службе «министерства промышленности и торговли ДНР» сообщили:"Донецкий электротехнический завод рассматривает возможность внедрения асинхронного двигателя вместо двигателя постоянного тока, а также возможность использовать в электроуправлении передовые разработки. Данные новшества позволят сократить потребления электроэнергии на новых трамваях до 40 процентов».