В Испании скончался самый пожилой мужчина в мире Франсиско Нуньес Оливера. На момент смерти ему было 113 лет.

О его смерти сообщили на странице сообщества Оливера в соцсети. Оливера родился 13 декабря 1904 года в Бьенвениде, небольшом городке к югу от Бадахоса, где живут около 2 тысяч человек. Там он и прожил всю жизнь. Местные жители называли его Марчена — в молодости он был очень похож на известного севильского исполнителя фламенко Пепе Марчена (1903–1976).

Кроме того, он был участником Испано-франко-марокканской войны 1921–1926 годов — колониальной войны Испании и Франции против берберского эмирата Риф, созданного в результате восстания в Северном Марокко.

Себя самый старый мужчина планеты назвал «дедушкой мира». В связи с этим, в городке будет объявлен траур. Мэр Бьенвениды Антонио Кармона заявил, что смерть Франсиско «стала болью для всех жителей».