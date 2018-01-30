В «кремлевский доклад» министра финансов США попали 210 человек

При всем этом в США уточнили, что список не означает введение новых санкций против перечисленных лиц, но и не исключает их последующего введения.

В частности, в документ попали Елена Батурина, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Герман Греф, Леонид Федун, Сергей Галицкий, Алишер Усманов, Владимир Евтушенков, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Михаил Фридман, Владимир Лисин, Михаил Гуцериев, Сулейман Керимов, Андрей Костин, Михаил Прохоров.

Министр финансов США во вторник утром обнародовал «кремлевский список», который ведомство разработало в рамках закона о санкциях. В список русских чиновников, политиков и предпринимателей, связанных, по достоверной располагаемой информации Вашингтона, с российскими властями и лично с президентом РФ Владимиром Путиным, попали 210 человек.

«Кремлевский доклад» подготовили МинФин США, Госдепартамент и Управление директора государственной разведки. В список чиновников и управляющих госкомпаний вошли: премьер Д. Медведев и все министры русского правительства, глава Совфеда Валентина Матвиенко, все полпреды Президента РФ в округах, практически все руководство Администрации президента РФ.

При всем этом в самом Минфине уже уточнили, что на фигурантов данного отчета не распространяются какие-то ограничения.

Прошлый руководитель «Россетей» Олег Бударгин, покинувший собственный пост осенью 2017, главы «Интер РАО» Борис Ковальчук и «Русгидро» Николай Шульгинов тоже попали в «кремлевский список» олигархов.

В самом Кремле убеждены, что публикация списка «ничего не означает».

Включение в список пока не означает распространение на включенных в него лиц каких-либо определенных санкций.

Кроме этого, в «кремлевском списке» размещены 114 русских чиновников и управляющих государственных компаний. Тогда же Джон Хантсман пояснил, что выход отчета - это просто осуществление закона, и он не означает введения новых санкций.

Подготовку такого отчета предусматривает законодательный проект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций», который президент США Дональд Трамп подписал летом прошлого 2017 г.