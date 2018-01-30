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В «кремлевский доклад» США попало 210 русских чиновников и олигархов


Добавлено: 30 янв 2018 в 10:52, Категория: Политика
В «кремлевский доклад» США попало 210 русских чиновников и олигархов

Всего в списке 210 имен: 96 предпринимателей, имеющих состояние не менее $1 млрд, и 114 русских политиков.

Закон «О сопротивлении противникам США посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA) обязывает минфина США представить в съезд доклад в отношении антироссийских санкций после консультаций с директором национальной разведки и государственным секретарем.

Министр финансов США обнародовал «кремлевский доклад» — список приближенных к президенту Российской Федерации Владимиру Путину людей.

В обнародованной части содержится список из 210 фамилий, который поделен на 4 части — «Президентская администрация», «Кабинет министров», «Другие высокопоставленные политические лидеры» и «Олигархи». Предполагается, что в течении 180 дней после публикации списка Трамп должен ввести 5 либо не менее санкций, в отношении лиц, перечисленных в докладе.

В частности, в списке фигурируют управляющий Администрации Президента России Антон Вайно, его 1-ый заместитель Алексей Громов, секретарь русского лидера Дмитрий Песков и помощник главы государства Владислав Сурков.

В список попали руководитель правительства РФ Д. Медведев и члены кабмина, в том числе министр энергетики Александр Новак. В числе их - Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Аркадий Дворкович, Николай Никифоров, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Герман Греф, Андрей Костин, Борис Ковальчук, Сергей Горьков, Алексей Лихачев, Виталий Савельев, Николай Токарев и другие.

Документ включает о себя информацию об отношениях фигурантов списка с русским президентом Владимиром Путиным, их источниках заработка, размерах состояния, причастности к коррупции.

В «кремлевский доклад» попали глава «Новатэка» Леонид Михельсон, экс-глава «Россетей» Олег Бударгин, глава Росатома, «Интер РАО» Борис Ковальчук, «Русгидро» Николай Шульгинов, начальники госбанков ВТБ и сберегательный банк Андрей Костин и Герман Греф, глава ВЭБ Сергей Горьков, Дерипаска, начальники РЖД, ОАК и «Аэрофлота», глава Ростеха Чемезов и глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Лукойла» Вагит Алекперов основной акционер СУЭК и «Еврохима» Мельниченко, а еще Вексельберг, глава «Яндекса» Аркадий Волож и прежний совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер. Некоторые фигуранты списка уже находятся под санкциями США. Как отмечает life.ru, «Кремлёвский доклад» — это аналитический материал с перечнем должностных лиц, политиков и больших предпринимателей, которые связаны с российскими властями и которые в теории могут попасть под санкции. Ряд фигурантов отчета уже находятся под санкциями США.

Кроме того, в «кремлевском докладе» фигурирует советник президента по задачам культуры, прежний руководитель музея -заповедника «Куликово поле» Владимир Толстой.



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Добавлено: 30 янв 2018 в 10:52, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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