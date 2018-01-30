В метро Тбилиси обрушился потолок, есть пострадавшие

Сегодня в метрополитене Тбилиси рухнула часть потолка на станции Варкетили.

По данным местных СМИ, в результате происшествия пострадали три человека. При этом Rustavi 2 сообщает о семи пострадавших. Часть из них госпитализированы.

Сразу после инцидента пассажиров эвакуировали, на месте происшествия работают спасательные группы.

По информации, станция Варкетили ремонтировалась всего четыре месяца назад. В рамках работ, обновили интерьер верхнего и нижнего вестибюля станции, отремонтировали наклонные тоннели, очистили гранит и мрамор пола.