В оккупированном Луганске сотрудники «МВД ЛНР» обнаружили несколько стоянок автомобилей, которые были угнаны в 2014—2015 годах.

«В ходе проверки данного предприятия было обнаружено 4 автотранспортных средства, находящихся в розыске. Автомобили были изъяты сотрудниками полиции и помещены на штраф-площадку Управления ГИБДД. После проведения всех необходимых процедур, они будут возвращены законным владельцам», — рассказал начальник Управления уголовного розыска МВД ЛНР Алексей Череповский.

Также, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по данному факту, были выявлены и другие места хранения угнанных автомобилей.

Так, в «ведомстве» боевиков объяснили: «В ходе очередной операции „Автомобиль“ в Луганской Народной Республике был обнаружен еще один угнанный автомобиль „Volkswagen Polo“. Это „эхо“ 2014-го года. Но в этом случае установлены лица, совершившие данное правонарушение, которые будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 185 УК ЛНР». По его словам, данный автомобиль уже передан законной владелице.

На данный момент изъятые автомобили помещены на штраф-площадку «ГИБДД». По словам «полицейских» сразу после проведения необходимых процедур, они будут возвращены законным владельцам.

Embedded video for В «МВД ЛНР» заявили об обнаружении базы угнанных автомобилей

Видео: