В МВД объяснили, законны ли патрули «дружин»

Законодательство Украины предусматривает регистрацию общественных организаций, осуществляющих помощь правоохранительным органам в охране правопорядка и границы, однако такие действия должны быть скоординированными с правоохранителями. Об этом заявил советник главы МВД Иван Варченко, передает Громадське радіо.

«Члены этих организаций имеют право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции или Национальной гвардии. То, что сейчас появляются организации, которые хотят включиться в этот процесс, это абсолютно законно, они имеют право. Но вместе с представителями Национальной полиции они договариваются: как, каким образом и где именно будут осуществлять такое, например, патрулирование на улицах», – сказал он.

Напомним, Нацкорпус провел посвящение «дружин» в Киеве.

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