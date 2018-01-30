В Российской Федерации могут начать облагать штрафом за отказ остановить машину на таможне

Законодательный проект предлагает ввести административную ответственность для водителей, которые не выполнили требования служащих таможни об остановке ТС в приграничных района РФ для проверки перевозимых товаров и документов.

Руководство внесло в Государственную думу соответствующий законодательный проект.

Руководство РФ внесло в Государственную думу проект очередного закона о штрафах для водителей за отказ остановиться на таможне.

Напомним, с лета 2017-ого работники ФТС имеют право самостоятельно останавливать фуры вне зон пограничного контроля. Сейчас же предлагается облагать штрафом водителей за неподчинение условиям служащих таможни.

Руководство предлагает в дополнение к закону об обязательной остановке водителей по требованию служащих таможни, назначить наказание за его невыполнение. Отказ совершить остановку будет наказываться штрафом.