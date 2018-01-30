В сети показали эскиз новой украинской БМП

Визуализация вида новой разработки украинского БМП опубликованы в сети.

Так, на сайте открытых закупок Smarttender разместили объявление ГП «Харьковское конструкторское бюро им. Морозова» о закупке услуг по изготовлению макета БМП.

Отмечается, что информация о разработке новой машины появилась в мае 2017 года. В тот момент представители конструкторских бюро рассказали о работах по созданию перспективной боевой машины пехоты.

Пресс-секретарь бюро Андрей Богач добавил: «Стоит задача, инициированная нашим предприятием, по разработке современной отечественной БМП. Это не модернизация, не улучшение старого. Большинство технических решений — новые, оригинальные. По большинству параметров и характеристик эта машина будет лучше, чем БМП-1 и БМП-2. Работа ведется совместно с Минобороны, тактико-техническое задание выписаны. Их запросы и пожелания нам понятны, стараемся их удовлетворить. Очень оптимистичный сценарий — до конца года представить на испытания с участием военных опытный образец».

В приложениях к объявления были размещены эскизы новой БМП: