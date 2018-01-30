В столице на месяц ранее до этого выпала зимняя норма осадков

Высота снежного покрова на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 09:00 вторника подросла до 23 см, проинформировали «Интерфаксу» в Гидрометцентре Российской Федерации. Как проинформировали «Интерфаксу» в столичном метеобюро, на базовой столичной метеостанции ВДНХ с самого начала декабря зафиксировано выпадение 134 мм осадков.

По предположениям синоптиков, 30 января в столице РФ выпадет еще около 6 мм снега. Об этом поведали в столичном метеобюро. За вторник и среду может выпасть еще порядка 10-ти миллиметров осадков.

Погода предполагается облачная, ветер может достигать скорости в 5-10 метров за секунду.

За последние двое суток в российской столице, по предварительной оценке, выпало уже 15 мм осадков либо около 36% месячной нормы, которая к середине зимы насчитывает 42 мм.