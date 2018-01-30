В Украине испытали собственную крылатую ракету: появились фото

Украина провела первое успешное испытание новой крылатой ракеты отечественного производства.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов отметил, что крылатая ракета наземного базирования способна точно поражать наземные и морские цели. В ходе испытаний проверялись летные характеристики и работа систем ракеты.

Отмечается, что ракета полностью является украинской разработкой конструкторов бюро Луч в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины.

Турчинов отметил, что СНБО, который координирует национальную ракетную программу, поставил задачу «разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но и также морского и воздушного базирования».

Также, она добавил: «Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия».

Кроме того, для Украины сегодняшнее испытание — очень важное событие, потому что после разоружения армии в соответствии с Будапештским меморандумом на вооружении ВСУ не осталось ни одной крылатой ракеты.

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