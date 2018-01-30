В Украине сегодня вступил в силу закон о медреформе

Сегодня в Украине вступил в силу закон «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения», принятый в октябре прошлого года.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Украины сообщили, что со вступлением закона о медицинской реформе в силу появились основания принять ряд решений для своевременной реализации ранее заявленного плана по реформированию первичного звена здравоохранения.

Так, в частности, продолжается подготовка к созданию Национальной службы здоровья Украины — страховщика, который будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию. Планируется, что служба начнет работу ко II полугодию 2018 года.

Также, кроме того, начался процесс автономизации медучреждений — преобразование в коммунальные некоммерческие предприятия.