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В Украине сегодня вступил в силу закон о медреформе


Добавлено: 30 янв 2018 в 15:07, Категория: Украина
В Украине сегодня вступил в силу закон о медреформе

Сегодня в Украине вступил в силу закон «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения», принятый в октябре прошлого года.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Украины сообщили, что со вступлением закона о медицинской реформе в силу появились основания принять ряд решений для своевременной реализации ранее заявленного плана по реформированию первичного звена здравоохранения.

Так, в частности, продолжается подготовка к созданию Национальной службы здоровья Украины — страховщика, который будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию. Планируется, что служба начнет работу ко II полугодию 2018 года.

Также, кроме того, начался процесс автономизации медучреждений — преобразование в коммунальные некоммерческие предприятия.



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Добавлено: 30 янв 2018 в 15:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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