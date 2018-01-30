ВАЖНО: СБУ планирует захватить российских военных, посещающих Украину

В МВД ЛНР рассказали «Русской Весне», что на украинских таможнях некоторых граждан России могут ждать провокации и похищения.

Об этом на условиях анонимности сообщил сотрудник Государственной пограничной службы Украины.

29.01.2018 на «горячую линию» МВД ЛНР поступило сообщение от сотрудника Государственной пограничной службы Украины. На условиях анонимности он предупредил, что от Службы безопасности Украины была получена ориентировка на гражданина России Шагоненко Леонида Ильича, который является бывшим военнослужащим Вооруженных сил России.

Гражданин Шагоненко Л.И. периодически посещает территорию Украины (г. Киев и г. Тульчин, Винницкая обл.), а также с 2014 года неоднократно посещал Крым (авиасообщением из г. Москвы). В сообщении также указано, что его сын, Шагоненко Олег Леонидович, якобы, является «одним из заместителей Шойгу» и принимал участие в «аннексии Крыма». На выявление Шагоненко Л.И. ориентированы сотрудники пункта пропуска «Киев», Азово-Черноморского и Южного РУ ГПС Украины.

По словам сотрудника украинской погранслужбы, в случае появления на украинской границе, Леонида задержат, подкинув ему патроны, списки военнослужащих Народных республик Донбасса, армейские жетоны и т. п.

Неизвестно сколько еще россиян попали под прицел сбушников.

Сотрудник украинской погранслужбы пообещал и далее продолжать сотрудничество с МВД ЛНР.

Напомним, Министр внутренних дел ЛНР генерал-майор полиции И.А. Корнет подтвердил готовность МВД ЛНР оплачивать информацию о преступлениях украинских карателей. «Это обычная цивилизованная практика, мировая практика. Она очень действенна. Министерство внутренних дел работает в тесном контакте с МГБ, Генеральной прокуратурой и Народной милицией Республики, а также с коллегами из ДНР. Ни одно преступление украинских карателей на территории Донбасса не должно и не останется без наказания», — подчеркнул глава правоохранительного ведомства Республики.

Как известно, Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики организована «горячая» телефонная линия для жителей Луганщины. Операторы линии принимают заявления о фактах нарушения закона и преступлениях членов добровольческих батальонов и подразделений ВСУ. Заявление можно сделать по номерам 509–591; 585–117. Звонки принимаются круглосуточно.