В ЕС отреагировали на «кремлевский доклад» Вашингтона

Евросоюз принял во внимание публикацию США «кремлевского списка» и напомнил, что ограничительные меры ЕС сам союз постоянно пересматривает.

Представитель ЕС отметил: «Мы приняли во внимание доклад, выпущенный Минфином США. Я обращу ваше внимание на доклад, в котором особо оговаривается, что это не санкционный список». Также, он напомнил, что «все санкционные режимы ЕС постоянно пересматриваются».

Кроме того, он добавил: «Любое решение о продлении, изменении или снятии санкций принимает Совет, необходимо единогласие 28 стран-членов».