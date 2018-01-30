В Госдуме рассказали, зачем самолеты-разведчики США повадились к Крыму

Воздушная разведка самолетов ВМС США вблизи берегов Крыма ставит целью определить быстроту реагирования ПВО и передать эти сведения украинской стороне.

Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Напомним, в понедельник Минобороны РФ сообщило, что самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США был перехвачен Су-27 над нейтральными водами Черного моря.

Отмечалось, что экипаж российского истребителя доложил об идентификации американского самолета и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ и с соблюдением всех необходимых мер безопасности. ВМС США назвали перехват небезопасным.

По словам Белика, в данном случае речь идет о составлении оперативных карт для нужд украинской армии.

«Они засекают время реагирования нашей ПВО, время подлета перехватчика, пытаются прощупать станции дальнего обнаружения, засечь их частоты. Все это интересно лишь одному заказчику — официальному Киеву», — заявил он.

«Они могут лететь в двух метрах от нашей границы — и по всем документам это международное воздушное пространство, а, значит, они ничего не нарушили, и тогда наш пилот вынужден маневрировать, чтобы вытолкать нарушителя в настоящую международную воздушную зону.

А то, что кто-то не доволен, или американские пилоты испугались — так нечего нас провоцировать. Мы за свои национальные интересы и безопасность нации на любые маневры готовы», — добавил Белик.

По его словам, «в таких ситуациях не бывает „небезопасных” или „опасных” перехватов».

«Наш истребитель жестко и корректно указал самолету радиоэлектронной разведки ВМС США его место в воздухе, не более. Обиды Пентагона здесь неуместны», — пояснил депутат.

«Небезопасный перехват» произошел 1 мая 1960 года, когда силы ПВО СССР сбили американский разведчик U-2 над Свердловском, указал Белик. «Сегодня американский разведчик вернулся на базу, все международные правила использования воздушного пространства соблюдены с обеих сторон», — заключил он.