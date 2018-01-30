Видео: Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире

Российские журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались во время прямого эфира на радиостанции «Комсомольская правда» передачи «Является ли сталинизм болезнью, которую нужно лечить». Видео инцидента опубликовано на You-Tube канале станции.

Шевченко заявил, что Сванидзе «плюет на могилы советских солдат».

«Ты, когда говоришь, что я плюю на могилы, ты мерзавец последний… Был бы ближе, по морде бы получил», — сказал Сванидзе.

В ответ Шевченко предложил ему осуществить угрозу.

«Встань и дай, хочешь, с***ло такое», — заявил Шевченко.

После этого участники передачи поднялись со своих мест и начали наносить друг другу удары, и Сванидзе упал от удара Шевченко.

На видео с 52:00.

Ранее сообщалось, что нардепы Антон Геращенко и Михаил Добкин поругались в телеэфире.

Фото: скриншот