В Карелии уничтожили не менее полутонны сыра, масла и бургеров из Финляндии

Ввоз животноводческой продукции из Финляндии запрещён президентским указом.

На полигоне в городе Сортавала в Карелии уничтожили не менее 550 кг привезенных из Финляндии сыра, сливочного масла и бургеров. Продукция изъята и уничтожена. Это самая крупная в республике партия импортных продуктов с момента введения санкций, передает в начале рабочей недели pr-служба регионального управления Россельхознадзора. Об этом в начале рабочей недели FlashNord сказали в пресс-центре территориального управления Россельхознадзора.

Отмечается, что с момента введения санкций это самая крупная партия животного происхождения, которую выявили в Карелии.

В отношении нарушителей составлены протоколы по статье КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных либо иных ветеринарно-санитарных правил», которая предусматривает штраф в 500 руб.

Вся продукция была уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в Сортавале механическим методом.