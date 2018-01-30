В Крым едет делегация немецких депутатов

«Мы вышли за рамки народной дипломатии, так как к нам приезжает уже парламентская делегация», — подчеркнул зампредседателя комитета государственного совета РК по межнациональным отношениям, руководитель германской национально-культурной автономии Юрий Гемпель. Уровень этих депутатов довольно высокий.

По утверждению Гемпеля, после данной делегации планируется визит депутатов от партии «Альтернатива для Германии» из Бундестага.

По утверждению Гемпеля, прибытие делегации на территорию Крымского полуострова является знаковым событием, так как руководству республики удалось «выйти за рамки народной дипломатии». «Это знаковое событие», — проинформировал Гемпель РИА Новости. Гости обсудят снятие ограничений с нашей страны и признание русского статуса полуострова.

По утверждению Гемпеля, «примерные вопросы, которые бы они хотели обсудить с главой парламента и главой республики» уже обговорены. По его словам, делегация будет находится в Крыму с 3 по 9 февраля. «Уровень этих депутатов довольно высокий», — проинформировал Гемпель.

По утверждению Гемпеля, после посещения полуострова представителям региональных парламентов Германии, в Крым планируют приехать народные избранники Бундестага от партии «Альтернатива для Германии». Германские парламентарии планируют обсудить снятие санкций и признание русского статуса полуострова.

В Германии 24 сентября прошли выборы в бундестаг.