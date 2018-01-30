Владимир Путин объявил об опыте Сирии, показавшем оснащенность армии РФ

Победа над превосходно экипированными террористами в Сирии показала силу русского вооружения. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.

Президент считает российскую армию одной из самых оснащенных, что продемонстрировал опыт использования русского вооружения в тяжелых условиях сирийской кампании, передает RT.

Русская армия является одной из наилучших в мире по уровню оснащения.

«Разгром превосходно оснащенных группировок террористов в Сирии презентовал силу нашей армии и флота», — объявил Владимир Путин на особой военно-практической конференции, приуроченной результатам операции в Сирии.

По утверждению русского лидера, ряд отечественных систем вооружения находятся вне конкуренции.

Президент оценил и 1-ый опыт боевого применения высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования. В частности, это будет содействовать военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами. Также он подчеркнул, что комплексы ПВО С-400 и «Панцирь» в комбинации с истребительной авиацией обеспечили превосходство наших ВКС в сирийском воздушном пространстве. «Не нужно тут, безусловно, в облаках витать».

Президент также отметил, что в ходе операции были выявлены некоторые, которые должны быть устранены, сообщает ТАСС.

Все отлично знают, как проходит модернизация вооружения в остальных странах, поэтому нужно быть всегда на шаг впереди соперников, добавил русский лидер. Нам следует быть всегда на шаг впереди.