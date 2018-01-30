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» » Владимир Волкогон рассказал, зачем россиянам идти на выборы-2018

Владимир Волкогон рассказал, зачем россиянам идти на выборы-2018


Добавлено: 30 янв 2018 в 11:49, Категория: Россия
Владимир Волкогон рассказал, зачем россиянам идти на выборы-2018

Ректор ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет» Владимир Волкогон, ставший доверенным лицом Владимира Путина, рассказал, зачем россиянам идти на президентские выборы в марте.

В беседе с корреспондентом «Федерального агентства новостей» Волкогон отметил, что участие в голосовании является долгом каждого гражданина страны. По мнению ректора КГТУ, кандидат в президенты РФ Владимир Путин почувствует поддержку каждого россиянина, отдавшего за него голос на выборах. Волкогон говорит, что необходимо поддерживать своего кандидата не на словах, а на избирательном участке, куда нужно прийти и отдать свой голос.

«Если россияне не будут ходить на выборы, то у руководителя будет меньше политических и моральных сил продолжать ту работу, которая все эти годы делалась на благо страны», — резюмировал ректор университета.

Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. Владимир Путин баллотируется в качестве самовыдвиженца.



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Добавлено: 30 янв 2018 в 11:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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