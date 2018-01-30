Вместо «Хэппи Мил» -«Детский набор».В сеть выложили фото донецкого «Донмака»

С началом боевых действий рестораны быстрого питания «Макдональдс», расположенные в оккупированном Донецке закрыли, так как владельцы не могли гарантировать безопасность посетителям и работникам.

При этом оккупанты не растерялись и летом 2016 года ДНР «национализировали» помещение и оборудование заведения, превратив его в «ДонМак».

Так, побывавший в данном заведении украинский журналист отмечает: «Если говорить по сути — изменений не произошло вовсе. „ДонМак“ использует отобранные помещения и оборудование бывших хозяев. В ассортименте — все те же гамбургеры, чизбургеры, картофель фри, а также другие неотъемлемые блюда обычного „МакДональдса“. Фирменные упаковки, внешний вид заведений и одежды работников сети полностью копируют известный бренд».

При этом, основная часть названий блюд русифицированы, а некоторые изменены полностью или частично. К примеру, вместо «Биг Мака» подают «Бик Мак». А популярный среди детей «Хэппи Мил» назвали «Детский набор».

Цены здесь значительно выше, чем в аналогичных заведениях Украины и России. Так, картофель фри стоит 55 рублей (27,5 грн). В то же время, в украинской сети «Макдональдс» за него берут всего 19 грн.

Отмечается, что новые заведения работают под официальным названием ФЛП Соболь Юлия Алексеевна.

Фото: