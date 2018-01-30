Володин призвал считать попадание в «кремлевский список» почетной номинацией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал считать попадание в «кремлевский доклад« Минфина США чем-то вроде почетной номинации, передает ТАСС.

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По словам спикера, „кремлевский список“ — это »признание, которого не получишь ни в одном рейтинге«. Володин обратил внимание на то, что Минфин включил в список „руководителей компаний мирового уровня“ — а, значит, упомянутые в списке лица »должны просто осознать, что их взяли и номинировали — как лучшие компании, как лучших руководителей».

Ранее, комментируя публикацию «кремлевского доклада», Володин заявил, что подобные документы в первую очередь вредят интересам европейских партнеров Америки, а никак не российской экономике. По мнению политика, эффект от «кремлевского списка» будет обратный: он еще больше сплотит российской общество.

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