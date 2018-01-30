В Петербурге руферы спели городским жителям с крыши

Петербургские руферы спели для городских жителей с крыши Главпочтамта на Почтамтской улице в Адмиралтейском районе.

Руферы Санкт-Петербурга решили порадовать граждан города и поздравить их с прошедшими праздниками. Забравшись на крышу арки, соединяющей почтамт со зданием Музея истории религии, парень и девушка достали мегафон и спели композицию «Снежинка» из советского фильма «Чародеи». Ролик руферов был размещен на видеохостинге YouTube на канале под названием Urban Dreams.

Отметим, что 30 января 1969 подобным образом с фанатами попрощались музыканты популярной группы The Beatles.

Отреагировала на происходящее и охрана, которая, выйдя из здания почты, наряду с иными зрителями присоединилась к просмотру.

Так ребята хотели поделиться торжественным настроением, показать, что «радость и умиление порой могут доставлять совсем необыкновенные, однако от этого как минимум красивые и очень интересные вещи».