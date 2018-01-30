В Самаре 202 обманутых дольщика получили ключи от новых квартир

«Закрытие проблемных вопросов долевого возведения - одна из основных задач, которую перед нами ставит руководитель региона».

202 дольщика получили ключи от новых квартир в доме на улице Печерской, 25, в Самаре. Средства на его строительство были выделены из областного бюджета. В 2014 г. был введен в эксплуатацию четырехсекционный дом на Печерской, 29, через год — двухсекционный дом на Печерской, 27, а в предыдущем 2017-ом завершились работы по односекционному дому № 25. Новоселье справляют дольщики не менее 10-ти проблемных объектов, строительство по которым так и не началось.

В понедельник, 29 января, дольщикам вручили ключи от квартир по адресу: ул. Печерская, 25. Решение о финансовом снабжении работ принимал врио руководителя региона Дмитрий Азаров.

В этом году областное руководство планирует ввести в эксплуатацию еще 12 долгостроев, квартиры в которых получат не менее тысячи человек.

Дольщики ЖК «Кольцо», который планировалось построить на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии, супруги Елена и Сергей Адынец, ждали квартиру с 2002 года. Старший сын, по утверждению родителей, года через два-три женится, молодоженам будет где жить. Деньги с людей собрали, однако строительство даже не начали. В свое время он планировал эту квартиру отдать сыну, он как раз заканчивал военное училище в 2004-ом. Тем временем младшая дочь вышла замуж, ей исполнилось 28 лет. «Детей пока нет, однако начнут жить отдельно, заведут», — хохочет Николай Седов.