В США вымерла восточная пума

Из Федерального перечня диких животных США, находящихся под угрозой исчезновения, исключена восточная пума (puma concolor couguar).

Специалисты Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США признали, что защищать восточную пуму от исчезновения больше не имеет смысла, так как популяция подвида очевидно вымерла, и в лесах больше не удастся встретить эту грациозную красавицу семейства кошачьих.

Ученые предполагают, что восточные пумы (другое название подвида — кугуар), ранее широко обитавшие в восточных штатах, включая прибрежные болота, горы и леса, вымерли ещё за несколько десятилетий до включения их в природоохранную «Красную книгу» США.

По крайней мере, с 1930-х годов на востоке страны не было обнаружено ни одного представителя данного подвида, а последняя известная восточная пума была убита охотником в штате Мэн в 1938 году.

Напомним, что исторически ареал пумы был самым обширным среди всех наземных млекопитающих Америки: они обитали от юга Патагонии до юго-востока Аляски и вымирающим подвидом не считались. Область распространения пумы практически совпадала с ареалом ее основной добычи — оленей.

И если еще можно встретить пуму в гористых западных районах США и Канады, то на востоке Северной Америки её полностью истребили. Исключение составляет лишь крохотная популяция подвида Puma concolor coryi во Флориде.