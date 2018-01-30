В уральской столице прошел полуфинал Кубка по менеджменту для студентов «Управляй»

В соревнованиях примут участие около 90 студентов из Нижегородской и Кировской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики и Пермского края — победители отборочного этапа конкурса.

С приветственным словом к участникам обратился Полномочный уполномоченный Президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

«Нет недостатка и в талантливых молодых ребятах, способных работать в сфере управления».

Кубок «Управляй!» в первый раз стартовал осенью 2017-ого года.

В столице Урале сегодня состязались студенты из Челябинска, Тюмени и Екатеринбурга, до этого минувшие отборочный онлайн-этап. Председатель Уральского банка Cбербанка Владимир Черкашин, выступая с приветственным словом перед участниками, отдельно обратился и пожелал удачи своему сотруднику.

Студентам предстоит показать свои навыки управленцев в формате бизнес-игры.

В процессе состязаний «Управляй!» навыки молодежи работать в команде, действовать с коллегами и демонстрировать результаты работы оценили специалисты из ПАО сберегательный банк, ПАО МТС, Леруа Мерлен, ОЭЗ Алабуга и сотрудники бизнес-объединений Свердловской области. Цель Кубка — выявить владеющих управленческим потенциалом студентов и сделать условия для развития их компетенций. В рамках Кубка участники выполняют максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимают стратегические решения. «Сегодня у нас уже есть заявки от федеральных компаний, которые готовы взять на стажировку участников соревнований», — отметила заместитель директора Центра инновационных образовательных технологий ИОРСИ РАНХиГС Елена Меньшикова.

Победители Кубка получат гранты на обучение в магистратуре, примут участие в финале всемирного чемпионата молодых управленцев Global Management Challenge, получат возможность стажироваться и работать в больших компаниях. Участники Кубка, которые войдут в число победителей, смогут померится силами и познаниями с лучшими студентами и действующими менеджерами мира на чемпионате 2018 года.

Напомним, Кубок «Управляй» является частью программы «Россия — страна возможностей», реализация которой началась с указания В.Путина наладить работу социальных лифтов.