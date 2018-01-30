В Волгоградской области нерадивую УК лишили лицензии

Поводом для такого решения послужили многочисленные жалобы жильцов. Работа компании не один раз вызывала нарекания со стороны жильцов и надзорных органов.

Апелляционный суд волгоградской области аннулировал лицензию управляющей компании ООО «ЖЭК».

Многочисленные нарушения фиксировались инспекторами Госжилнадзора, однако предписания надзорных органов руководство выполнять не спешило, ну и не желало.

Компания получила лицензию к середине весны нынешнего года и обслуживала дома в поселке Веселая Балка. «Комсервис» и ООО «ПалласСтройДом» лишилось права работать на жилищном рынке ООО «ЖЭК».

Летом 2017-го Госжилнадзор обратился в суд с требованием отнять «ЖЭК» лицензии.

Напомним, что Волгоградская область стала первым регионом в РФ, где недобросовестные управляющие компании начали лишать лицензий.

— Проверки показали, что люди жалуются не просто так, нарушения были налицо, — говорят в надзорном ведомстве. Суд поддержал позицию инспекции, но руководство компании не согласилось с решением и обратилось в апелляционную инстанцию 29 января нынешнего года на совещании Двенадцатого арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда Волгоградской области об аннулировании лицензии без изменений оставлено в силе. ООО «ЖЭК»- станет 3-й организацией, которая будет лишена лицензии.

В инспекции подчеркнули, что очередное подобное дело рассматривается в отношении ООО «Управляющая компания „Волга-Комсервис“».