В Ярославле начали закладывать фундамент для 65-метрового колеса обозрения

А его открытие планируется на конец мая, в День города Ярославля. Сейчас с места возведения увезли остатки грязи и мусора.

«В начале марта тут начнётся сборка колеса». Начались работы по закладке фундамента.

Высота объекта составит приблизительно 65 метров, каждая кабинка будет выполнена в стиле городов Золотого кольца и оборудована аудиогидом. Само колесо уже изготовили, и на данный момент оно ожидает своей очереди на заводе в Подмосковье. Колесо обозрение будет самым высоким в РФ. На аттракционе установят 30 кабин.

Как вы считаете, какого аттракциона не хватает Ярославлю? Территория около аттракциона также будет облагорожена и превращена в парк.

На данный момент самое высокое колесо обозрения на маршруте Золотого кольца находится во Владимире. Главное колесо обозрения турмаршрута решили назвать «Золотое кольцо». Это на основание колеса, установку, иллюминацию и благоустройство территории вокруг, — поведали в мэрии Ярославля.

Градозащитники высказались по поводу установки колеса обозрения.