Воздушно-десантные войска (ВДВ) год от года становятся все более профессиональным родом войск.

Корпус профессионалов-десантников, увеличиваясь с каждым годом, неумолимо уменьшает в соединениях удельный вес военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Так, к концу января Военную присягу в ВДВ приняли около 5000 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

В настоящее время в ВДВ уже есть соединения, в которые в ходе призывных кампаний пришло не более 100 новобранцев, есть и такие, в которые подобное пополнение вообще не прибыло.

За четыре последних года число граждан, необходимых ВДВ для прохождения военной службы по призыву, сократилось в два раза.

За время своей непродолжительной службы многие военнослужащие решают остаться в рядах профессиональных военных и подписывают контракт, и именно такой шаг дает им возможность исполнить свою мечту –– стать десантником.

В ходе занятий все военнослужащие, прибывшие в ряды ВДВ для прохождения военной службы по призыву, в обязательном порядке проходят подготовку на воздушно-десантном комплексе и совершают свои первые прыжки с парашютом.

Все последующие прыжки из самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации России десантники будут совершать со своим штатным оружием и снаряжением днем и ночью, на ограниченные площадки приземления, а также вслед за боевой техникой.

За период своей службы военнослужащие по призыву успевают совершить до 10 прыжков с парашютом и поучаствовать в масштабных учениях.