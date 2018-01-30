«Зайцы» в Гродно, готовьтесь: растут штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте

Контролеры получат право налагать на «зайцев» штрафы в спектре от 0,5 базовой величины до одной базовой. Штраф за безбилетный проезд в столичном общественном транспорте вырастет до одной базовой величины (с 1 января размер БФ составляет 24, 5 рубля), проинформировали Sputnik в пресс-центре ГП «Минсктранс». Это связано с вступлением в силу норм закона № 95-З от 8.01.2018, который вносит изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях.

Безбилетный проезд на всех видах городского транспорта без наличия документа, подтверждающего право на льготный проезд, тянет за собой наложение штрафа от 0,5 до 1 базовой величины (от пяти десятых до одной базовой величины). Сейчас это будет «Неоплаченный провоз ручной клади».

В настоящее время штраф составляет 0,5 базовой (базовая величина в Республике Беларусь на сей день - 24,5 рубля).

Откорректирована и статья 18.31 КоАП, устанавливающая ответственность за неоплаченный провоз багажа.

На текущий момент базовая величина составляет 24,5 рубля.