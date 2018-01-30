Зубко: По всей Украине остановились выплаты субсидий

Новый механизм выплаты субсидий, который был введен в действие 4 января, фактически заблокировал расчеты по всей Украине.

Пресс-служба вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко Сообщает: «Ситуация, которая возникла с возмещением предприятиям ЖКХ, ОСМД/ЖСК льгот и субсидий, предоставляемых населению на оплату ЖКУ, требует немедленного реагирования со стороны Министерства финансов Украины».

Также, в ведомстве подчеркивает, что новый механизм возмещения должен быть скорректирован: «По результатам совещания Минфину предоставлено соответствующее поручение о безотлагательном урегулировании ситуации».