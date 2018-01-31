Украина увеличивает плотность защиты границы. Так, уже в этом году пограничников усилят новой боевой техникой и подготовкой мобильных групп пограничников. При этом помогать им будет специальное подразделение вертолетов.

В 2018 году пограничникам из бюджета выделят 9 млрд гривен и помощь специального подразделения вертолетов. По данным, отряд боевых машин должен появиться уже через месяц. Он будет помогать и военным, и полиции.

Глава МВД Арсен Аваков, отвечая на вопрос о вертолетном подразделении, отметил: «Он будет оборудован отечественными вертолетами и марки Airbus и на этих вертолетах будет соответствующее оборудование».

На данный момент контрабандистов и нарушителей гоняют по границе украинские беспилотники «Спектатор». За год учебный центр подготовил семь экипажей: полтысячи боевых вылетов и ни одного потерянного дрона.

Embedded video for Аваков: Украинскую границу усилят боевой техникой

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