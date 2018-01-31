Беременная Кейт Миддлтон сыграла в хоккей

Кейт и Уильям сделали несколько ударов клюшкой по мячу.

В Швеции в 1-ый день скандинавского тура принцесса Кейт Миддлтон одела одеяние горчичного цвета с цветочным принтом в пол на встречу с королевской семьей. На мероприятие 36-летняя беременная герцогиня надела длинное одеяние шафраново-желтого цвета с цветочным принтом, сообщает The Daily Mail. Это будет третий ребенок супругов, говорят, что это будет девочка. Герцогу и герцогине Кембриджским посоветовали попробовать забить мяч в ворота молодежной команды по хоккею с мячом.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили ледовую арену Vasaparken, где состоялся матч.

К слову, официальный скандинавский тур английской брачной пары начался с Швеции, где Кейт уже успела поупражняться с клюшкой на катке в Стокгольме.

После праздничного приема, герцог и герцогиня Кембриджские вместе с принцессой Швеции Викторией и ее супругом Даниэлем направились на прогулку по Стокгольму. Нам бы хотелось обозначить вечерний образ беременной Кейт Миддлтон, который собрал многочисленные комплименты в интернете. Предполагается, что после визита в Швецию Уильям и Кейт побывают также в Норвегии. Диана тогда дополнила собственный образ красной шляпой и туфлями с красными носками.