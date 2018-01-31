Боевики нанесли урон украинским военным: карта АТО

За минувшие сутки в зоне АТО боевики трижды нарушили режим тишины.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил, что прицельные обстрелы зафиксировали на Донецком направлении.

Он отметил, что боевики открыли огонь по позициям украинских военных вблизи Лебединого и Песков. Боевики выпустили 11 мин из 82-мм минометов. Также, еще один обстрел наших позиций состоялся из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета в районе Водяного. Все враждебные обстрелы были прицельными.

За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, двое — получили ранения.

Фото: