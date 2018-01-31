Боевики нарушили перемирие: погиб один украинский военный

В зоне проведения АТО в Донбасс в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

В пресс-центре штаба АТО отмечают: «В целом, от начала суток зафиксировано 2 обстрела опорных пунктов сил АТО со стороны незаконных вооруженных формирований. К сожалению, в результате одного из вражеских обстрелов погиб украинский воин. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины».

Так, на Донецком направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по нашим позициям в пригороде Авдеевки, а на Приазовье, из стрелкового оружия, противник совершал провокации вблизи Павлополя. В то же время, на Луганском направлении нарушений режима тишины не было.