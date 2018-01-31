Дольщики ЖК «Яркая Жизнь» объявили о массовом пикете в Челябинске

Согласованный с администрацией города пикет состоится 1 февраля, сказали «Ъ-Южный Урал» сотрудники инициативной группы.

В Челябинске дольщики ЖК «Яркая жизнь» выйдут на массовую акцию протеста к зданию министерства строительства и инфраструктуры региона.

В данный момент все объекты жилого комплекса готовятся входить в процедуру банкротства, однако какой с того толк, ежели нет активов?

В микрорайоне на Краснопольской площадке в Курчатовском районе часть домов оказались заморожены на этапе достройки, часть так и не продвинулись дальше фундамента. Чурбаков обещал дольщикам, что предпримет попытки решить проблему: расторгнуть некоторые договоры, попытаться использовать непроданные площади для расчетов с подрядчиками, провести переговоры с подрядчиками, — но ситуация не продвинулась ни на миллиметр. У многих сложная жизненная ситуация — дети-инвалиды, многодетные семьи, ипотека, аренда жилья.

Отметим, что ЖК «Яркая жизнь» состоит из четырёх домов, квартиры в которых приобрели около 300 человек. Активисты будут требовать включить проблемные объекты в дорожную карту, а еще подать заявку на безвозмездное предоставление земель в АИЖК. Строительство закончилось в течении следующего года.

Отметим, что, согласно информации регионального минстроя, дольщиков данного жилого комплекса нельзя включить в список обманутых из-за неточностей в документах. ГСУ ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области расследует уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» по факту нецелевого применения средств дольщиков. Один из совладельцев компании-девелопера Антон Дудин бежал в США и в настоящее время объявлен в федеральный розыск.

Дугой застройщик — Григорий Чурбаков (дома № 3 и № 8) — тоже не может выправить ситуацию.