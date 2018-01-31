Дольщики ЖК «Яркая Жизнь» объявили о массовом пикете в Челябинске

Показать меню
Актуально
Ученые нашли самую горячую точку в теле человека - 00:28 Ученые нашли самую горячую точку в теле человека МИД осудил присоединение армии Южной Осетии к ВС России - 00:28 МИД осудил присоединение армии Южной Осетии к ВС России Сборная России по мини-футболу постарается завоевать долгожданное второе золото - 00:32 Сборная России по мини-футболу постарается завоевать долгожданное второе золото ЧЕ Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав подписал контракт с "Бешикташем" - 00:32 Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав подписал контракт с В Европарламенте одобрили введение санкций против Польши - 00:35 В Европарламенте одобрили введение санкций против Польши В сети сравнили роскошный выход Майли Сайрус на "Грэмми-2018" с ее эпатажным - 00:37 В сети сравнили роскошный выход Майли Сайрус на Комплексный подход в отоларингологии - 00:37 Комплексный подход в отоларингологии Холестерин заставляет расти раковые опухоли, – ученые - 00:49 Холестерин заставляет расти раковые опухоли, – ученые Анджелина Джоли призвала СБ ООН добиться прекращения войны в Сирии - 00:50 Анджелина Джоли призвала СБ ООН добиться прекращения войны в Сирии Госдеп заявил, что Россия не выполняет резолюцию Совбеза ООН по КНДР - 00:50 Госдеп заявил, что Россия не выполняет резолюцию Совбеза ООН по КНДР Белый дом подтвердил публикацию «кремлевского доклада» в ближайшее время - 00:50 Белый дом подтвердил публикацию «кремлевского доклада» в ближайшее время В России приняли на вооружение новые модели автоматов Калашникова - 00:51 В России приняли на вооружение новые модели автоматов Калашникова Главы восточногерманских земель высказались против антироссийских санкций - 01:06 Главы восточногерманских земель высказались против антироссийских санкций На пороге катастрофы: Украине грозит дефолт - 01:07 На пороге катастрофы: Украине грозит дефолт Футболист "Ливерпуля" Старридж остаток сезона проведет в аренде в "Вест - 01:09 Футболист В Италии начался Венецианский карнавал - 01:16 В Италии начался Венецианский карнавал Спасательный глубоководный аппарат «Бестер» будет передан Службе поисковых и - 01:19 Спасательный глубоководный аппарат «Бестер» будет передан Службе поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ
» » Дольщики ЖК «Яркая Жизнь» объявили о массовом пикете в Челябинске

Дольщики ЖК «Яркая Жизнь» объявили о массовом пикете в Челябинске


Добавлено: 31 янв 2018 в 23:59, Категория: Политика
Дольщики ЖК «Яркая Жизнь» объявили о массовом пикете в Челябинске

Согласованный с администрацией города пикет состоится 1 февраля, сказали «Ъ-Южный Урал» сотрудники инициативной группы.

В Челябинске дольщики ЖК «Яркая жизнь» выйдут на массовую акцию протеста к зданию министерства строительства и инфраструктуры региона.

В данный момент все объекты жилого комплекса готовятся входить в процедуру банкротства, однако какой с того толк, ежели нет активов?

В микрорайоне на Краснопольской площадке в Курчатовском районе часть домов оказались заморожены на этапе достройки, часть так и не продвинулись дальше фундамента. Чурбаков обещал дольщикам, что предпримет попытки решить проблему: расторгнуть некоторые договоры, попытаться использовать непроданные площади для расчетов с подрядчиками, провести переговоры с подрядчиками, — но ситуация не продвинулась ни на миллиметр. У многих сложная жизненная ситуация — дети-инвалиды, многодетные семьи, ипотека, аренда жилья.

Отметим, что ЖК «Яркая жизнь» состоит из четырёх домов, квартиры в которых приобрели около 300 человек. Активисты будут требовать включить проблемные объекты в дорожную карту, а еще подать заявку на безвозмездное предоставление земель в АИЖК. Строительство закончилось в течении следующего года.

Отметим, что, согласно информации регионального минстроя, дольщиков данного жилого комплекса нельзя включить в список обманутых из-за неточностей в документах. ГСУ ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области расследует уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» по факту нецелевого применения средств дольщиков. Один из совладельцев компании-девелопера Антон Дудин бежал в США и в настоящее время объявлен в федеральный розыск.

Дугой застройщик — Григорий Чурбаков (дома № 3 и № 8) — тоже не может выправить ситуацию.



Материалы по теме:

Уполномоченный застройщика ЖК «Новобулгаково» объявил о готовности передать дольщикам первые квартиры
Давай поженимся - Яркая женщина (08.11.2017)
Обманутые дольщики жилого комплекса «Царицыно» вышли на пикет в Москве
Яркая жизнь Дженнифер Лопес: обложка журнала и съемки в сериале
Добавлено: 31 янв 2018 в 23:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
«Кремлёвский доклад» не смог напугать российских инвесторов

«Кремлёвский доклад» не смог напугать российских инвесторов

Спекулянты билетов на ЧМ-2018 заплатят штраф

Спекулянты билетов на ЧМ-2018 заплатят штраф

Оценкой защищённости мест массового пребывания от террористов займутся специальные комиссии

Оценкой защищённости мест массового пребывания от террористов займутся специальные комиссии

Госдеп назвал главную цель санкций против РФ

Госдеп назвал главную цель санкций против РФ

Загрузка...



Лента новостей
Ветеринара из Перми отстранили после скандала со вскрытием - 23:59 Ветеринара из Перми отстранили после скандала со вскрытиемДольщики ЖК «Яркая Жизнь» объявили о массовом пикете в Челябинске - 23:59 Дольщики ЖК «Яркая Жизнь» объявили о массовом пикете в ЧелябинскеВо Владимире превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом на 23% - 23:59 Во Владимире превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом на 23%МИД РФ предупредил о вероятных задержках авиарейсов в Таиланде из-за ливней - 23:59 МИД РФ предупредил о вероятных задержках авиарейсов в Таиланде из-за ливнейСиловики похвастались захватом новых территорий в Донбассе - 23:53 Силовики похвастались захватом новых территорий в ДонбассеНовая археологическая находка в Индии снова перепишут учебники истории - 23:50 Новая археологическая находка в Индии снова перепишут учебники историиСанкционная война. Антироссийское лобби споткнулось об американскую бюрократию - 23:45 Санкционная война. Антироссийское лобби споткнулось об американскую бюрократиюДжессика Альба показала трогательное фото с младшим сыном в соцсети - 23:38 Джессика Альба показала трогательное фото с младшим сыном в соцсетиМакарова: комбинационный теннис без ошибок принес победу над Павлюченковой - 23:35 Макарова: комбинационный теннис без ошибок принес победу над ПавлюченковойОстапенко рада, что боролась до конца и победила Звонареву в Петербурге - 23:35 Остапенко рада, что боролась до конца и победила Звонареву в ПетербургеЭкс-игрок НБА Расуал Батлер и его жена погибли в США в результате ДТП - 23:35 Экс-игрок НБА Расуал Батлер и его жена погибли в США в результате ДТППамфилова поведала об участках для голосования граждан России за рубежом - 23:32 Памфилова поведала об участках для голосования граждан России за рубежомУкраинская модель стала лицом Prada - 23:32 Украинская модель стала лицом PradaГубернатор Ставрополья и посол Армении обсудили укрепление деловых отношений - 23:32 Губернатор Ставрополья и посол Армении обсудили укрепление деловых отношений
Последние новости
Кличко объяснил ситуацию с заходом Starbucks в Украину - 00:19 Кличко объяснил ситуацию с заходом Starbucks в Украину Грабители в Петербурге устроили стрельбу и ранили полицейского - 00:14 Грабители в Петербурге устроили стрельбу и ранили полицейского ЦИК: В бюллетень для голосования на выборах-2018 войдет не более восьми фамилий - 00:14 ЦИК: В бюллетень для голосования на выборах-2018 войдет не более восьми фамилий ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне – 1,25-1,5 процента годовых - 00:14 ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне – 1,25-1,5 процента годовых Ученые назвали лучшую альтернативу коровьему молоку - 00:13 Ученые назвали лучшую альтернативу коровьему молоку В Украине запретили продажу «Панкреатина» - 00:13 В Украине запретили продажу «Панкреатина» Инсайдер рассказал об истинных отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл - 00:08 Инсайдер рассказал об истинных отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл Баскетболистки "Надежды", вылетевшие из Евролиги, выступят в Кубке Европы - 00:06 Баскетболистки Волейболисты "Газпрома-Югры" вышли в четвертьфинал Кубка вызова - 00:06 Волейболисты Баскетболистки УГМК разгромили "Монпелье" в матче группового этапа Евролиги - 00:06 Баскетболистки УГМК разгромили Анатолий Шарий. Дайте мне двойную порцию! - 00:00 Анатолий Шарий. Дайте мне двойную порцию! Полиция заявила о разоблачении БДСМ-студии во Львове - 00:00 Полиция заявила о разоблачении БДСМ-студии во Львове Персональные пожелания Президента Российской Федерации В. Путина в середине зимы получат 202 - 23:59 Персональные пожелания Президента Российской Федерации В. Путина в середине зимы получат 202 брянских долгожителя
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"