Дорожники Ставрополя используют оттепели для устранения рискованных выбоин на проезжей части

В Ставрополе дорожные рабочие умышленно используют оттепели, чтобы устранять ямы на трассах, передает во вторник горадминистрация. Однако пока Ставропольские власти не будут использовать ее массово: горячим асфальтом зальют только те дыры, которые могут побудить ДТП. Горячая смесь доходит температуры выше 200 С°.

После заливки горячая смесь уплотняется и надежно сцепляется с дорогой.

Это дает возможность проводить работы в период повышенной влажности и при низкой температуре на улице.

Процедура не достаточно затратная и создана для срочного ремонт при минусовых температурах и осадках.

В пресс-центре администрации Ставрополя пояснили, что ямочный ремонт зимой — мера исключительная.

С весны дорожники будут проводить обычные дорожные работы в соответствии с нормами.