Евгений Бень: За альянсом «КПРФ-Грудинин» маячит брежневский застой

КПРФ нужны очки, набранные Грудининым, чтобы без развития и переформатирования партии всплыть на поверхность. Наш постоянный эксперт, публицист и политолог Евгений Бень делится своими размышлениями.

Поначалу я обрадовался появлению нового кандидата от КПРФ – беспартийного предпринимателя Павла Грудинина. На первый взгляд, всё здорово: президентская компания отчасти приобрела забытую интригу, а результаты думских выборов с учетом, что Грудинин теперь набирает очки, вообще теряют прежнюю предсказуемость.

Понятно – авторитет и рейтинг Путина внушителен, и едва ли – даже при обновляемом раскладе, вероятен второй тур президентских выборов, в котором перевес Путина только бы подтвердился.

Однако с Грудининым у КПРФ впервые за много лет появляется столь конкретная, да и не столь отдаленная перспектива.

Де-юре КПРФ – не является преемником КПСС. При этом КПРФ в числе других 18-и компартий с территории бывшего Советского Союза входит в СКП-КПСС. А вот как раз СКП-КПСС (в нем председательствует тоже Геннадий Зюганов) прямо заявлял и заявляет себя правопреемником КПСС. Следовательно, абсурдно было бы отрицать, что КПРФ – наследник Коммунистической партии Советского Союза.

Тем не менее, за всё время своего существования КПРФ никогда не предавала официальной публичности каких бы то ни было критических выводов и обобщений по поводу деятельности своего предшественника – КПСС. От КПРФ никогда официально не звучали слова о том, что, по крайней мере, со второй половины 1950-х годов и до своих последних дней КПСС многими делами вывернула наизнанку предшествовавшие десятилетия и подменила сами принципы марксизма-ленинизма.

Наименование КПСС было принято на XIX партсъезде в 1952 году вместо привычного названия – ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, с которой советский народ победил фашистскую нечисть. По воспоминаниям, Сталин не поддержал переименования, но подчинился большинству в политбюро, вынесшему предложение на съезд.

В 1956 году на XX cъезде КПСС ее руководитель Хрущев, справедливо осудив сами репрессии, взвалил всю ответственность за них на покойного Сталина, ни словом не обмолвившись о том, что партия и, прежде всего, ее верхушка должны нести ответственность за репрессии уж во всяком случае не в меньшей степени, чем Сталин. При том разоблачал Сталина тот самый Хрущев, у которого руки были по плечи в крови, когда он работал первым секретарем Киевского обкома и руководил всей компартией Украины. Тот Хрущев, который за 2 года до этого фактически своевольно, минуя Верховный Совет СССР, присовокупил Крым к УССР.

В 1961 году по инициативе Хрущева тело Сталина было выброшено из мавзолея и перезахоронено у Кремлевской стены. В то время большинство народа, особенно фронтовики, прямо связывали 1945 год с именем маршала Победы, а успехи первых пятилеток, 400 возведенных городов, 9000 построенных предприятий, повальная грамотность в сознании миллионов людей были по-прежнему неотделимы от имени Сталина.

Не сомневаюсь, что любое гражданское захоронение над поверхностью почвы, да еще с выставленным на всеобщее обозрение усопшим, противоречит и традиции, и здравому смыслу. Но тогда, в 1961 году, скоропалительное перезахоронение Сталина воспринималось как кощунственные манипуляции с останками вождя советского народа, победившего фашизм. Для многих и многих фронтовиков это стало плевком в лицо, оскорбило то правое дело, за которое шли на смерть, заложило гнилые семена лицемерия и ханжества, которые в полный рост проросли сорняками уже в годы брежневского застоя.

В 1960-е и главным образом в 1970-е годы при незабвенном Леониде Ильиче в ленинских словах – «у нас кухарки будут учиться управлять государством» – слово «учиться» было опущено за ненадобностью. Брежнев со товарищи пачками перетаскивали в политбюро, в ЦК, в союзные министерства себе подобных полуграмотных земляков с Украины, а также с прочих окраин необъятного Союза.

Аппарат ВЛКСМ разлагался на корню: слухи о пьянках, гулянках, паразитировании и цинизме комсомольских работников были вовсе не беспочвенны. И в 1991 году ЦК комсомола стал поистине передовым отрядом расхищения государственной собственности.

Идеология Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) – ВКП(б), ставшая реальным идейным столпом для всеобщей мобилизации на экономическое чудо беспрецедентного созидания единой госкорпорации под названием СССР (что не снимает ответственности за миллионы безвинно осужденных и сотни тысяч погибших), при брежневской КПСС превратилась в демагогию поддержания того распорядка, который представлялся верным «внутри вагона с зашторенными окнами» старцам из политбюро. Демагогия брежневской КПСС была ради самого торжества демагогии –

Не случайно, как известно, сам Брежнев просил не включать в «его» необъятные доклады слишком обширных марксовых цитат, приговаривая: «Кто ж поверит, что Леня Брежнев читал Карла Маркса?»

Зато от Брежнева же исходила крылатая фраза «экономика должна быть экономной», поражающая бессмысленностью и пустотой. От масштабного эффективного планового хозяйствования первых пятилеток осталась в основном лишь показуха, называемая соцсоревнованием.

Во время застоя имели место многочисленные и многообразные просчеты – например, загубленный КРС и ставка на свиноводство после засушливого лета 1972-го, которое может развиваться только при высоких урожаях зерновых. Именно при Брежневе было угроблено сельское хозяйство в исторически аграрной стране.

При Брежневе, как и при Хрущеве, шло возобновление гонений на церковь, православие и другие традиционные религии. Гонений, которые прекратились во время войны.

Бездумная циркулярная дискриминация по признаку пятой («еврейской») графы в паспорте, поводом к которой послужили просчеты брежневского же внешнеполитического курса на Ближнем Востоке. При этом для тысяч людей, в том числе преданных Родине, которых Израиль интересовал, как рыбку зонтик, в больших городах были ограничения по приему в вузы и на работу, просуществовавшие с 1967 по 1985 год. Получается – само же политбюро последовательно вопреки всякому смыслу плодило в стране инакомыслящих.

Десятилетнее (1979-1989) военное присутствие СССР в Афганистане, возникшее не по воле местного руководства, унесло жизни более, чем 15000 человек, многие десятки тысяч солдат и офицеров были изувечены. При этом эффективность афганской кампании с первых до последних дней оставалась, мягко говоря, нулевой. Для сравнения: при помощи российских военных, приглашенных официальным Дамаском менее 2-х с половиной лет назад в Сирию, эта страна практически полностью зачищена от ИГИЛ (запрещенной в РФ организации), а российские потери составляют на сегодня около 50-и человек. Ответственность за ввод войск в Афганистан, как известно, в полной мере лежала на политбюро ЦК КПСС.

Перечень просчетов КПСС в брежневское время можно было бы продолжить…

Повторюсь: за всё время своего существования КПРФ никогда не предавала официальной публичности каких бы то ни было критических выводов и обобщений по поводу деятельности своего предшественника – КПСС. КПСС Хрущева и Брежнева, в свою очередь, приведшая СССР к развалу, деформировала целый ряд принципов государственного строительства, генерированных и реализованных ВКП(б). Тех принципов, которые любили и уважали миллионы людей –

При этом КПСС вообще не практиковала участие попутчиков в управлении страной, а у ВКП(б) попутчики вызывали настороженность.

Каким бы беспартийный Павел Грудинин ни был успешным директором подмосковного совхоза, для КПРФ сейчас он – попутчик. И в его же собственной предвыборной программе обозначено (коммунистами, скорее всего), что в случае победы Грудинина на выборах в Конституцию будут внесены изменения, согласно которым Россией будет управлять вновь образованный госсовет.

Едва ли сам Грудинин в перспективе принципиально нужен КПРФ. КПРФ очень даже нужны очки, набранные Грудининым, чтобы без развития и переформатирования партии в дальнейшем всплыть на поверхность.

Обращаем ваше внимание что следующие экстремистские и террористические организации, запрещены в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН).