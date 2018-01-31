Решив участвовать в выборах президента Российской Федерации в качестве кандидата, олигарх Павел Грудинин заручился поддержкой КПРФ, от которой и выдвинулся. Рядовые коммунисты были шокированы этой новостью, так как взгляды Грудинина весьма далеки от коммунистических. Олигарх, в частности, замешан в многочисленных мошеннических деяниях.Вызывает настоящий ужас история Александра Филькина, человека, семью которого Грудинин решил буквально извести. Александра и его родителей обманули с квартирами и отобрали у них личное имущество, в результате чего мать Александра, терзаемая постоянным давлением, совершила самосожжение, а отец слег с инсультом.И это при том, что Филькины проработали в ЗАО «Совхоз имени Ленина», принадлежащем Грудинину, сорок три года! Если олигарх поступает так с собственными сотрудниками, то чего вообще от него ожидать? Ясно, что ничего хорошего.Подробности жуткой истории семьи Филькиных, пострадавшей от бесчеловечного олигарха, публикует Федеральное агентство новостей. Здесь мы отметим лишь, что Александр Филькин предоставил достоверные доказательства, подкрепляющие его обвинения против Грудинина.