ФАС выступила против того, чтобы супермаркеты не работали в выходные

Тема: Пленарное заседание Совфеда 31 января

Прекращать работу сетевых супермаркетов в выходные дни нельзя. Об этом заявил 31 января глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в Совете Федерации, выступая на пленарном заседании в рамках «правительственного часа».

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Так чиновник ответил на вопрос сенатора Сергея Лисовского, можно ли рассмотреть идею запретить работу торговых сетей по выходным ради помощи малому бизнесу. «Я думаю, что наша инфраструктура малого бизнеса, которая должна была бы заменить большие супермаркеты в период, когда закрыты эти магазины в выходные дни, пока что очень слабая», — сказал Артемьев.

Он считает, что ограничения работы супермаркетов приведут к недовольству потребителей, которые привыкли делать большинство покупок именно в выходные дни. «Я сам хожу с женой по магазинам только в выходные, больше времени нет», — признался Артемьев. Он добавил, что в Польше, где супермаркеты не работают в выходные, это сделано за счёт сильной позиции профсоюзов.

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