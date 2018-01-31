Foreign Policy: Военные США задыхаются в старых оборонных технологиях

Несмотря на то что министерство обороны США прилагает значительные усилия, для того чтобы идти в ногу с развитием технологий в частном секторе, внимание по большей части уделяется процессу приобретения технологий, тогда как вопросы вывода старых почти не обсуждаются. Тем не менее из-за отсутствия шагов в этом направлении демонтаж устаревших аспектов вооруженных сил США может стать еще большей проблемой, нежели создание современных войск, пишут Лео Бланкен, Джейсон Лепоре и Стивен Родригес в статье для американского издания The Foreign Policy.

Авторы отмечают, что из-за высоких темпов технологического развития многие системы, используемые на сегодняшний день в вооруженных силах США, могут устареть уже в ближайшие десятилетия. Успехи в развитии искусственного интеллекта, автоматизации транспортных средствах, материаловедении и нанотехнологиях могут привести уже в ближайшем будущем к значительным изменениям в принципах ведения войны.

И несмотря на то что США вкладывают в свои вооруженные силы гораздо больше, чем другие страны, накопленное Вашингтоном преимущество может также стать источником их уязвимости: международные противники и конкуренты США могут воспользоваться «преимуществами своей отсталости» и обойти США с помощью новых технологий. Проблема усугубляется также стремлением Пентагона делать значительные инвестиции в существующие системы — пресловутые «модели прошлого года».

Авторы выделяют ряд причин, препятствующих эффективному отказу военных США от устаревших технологий. Прежде всего они указывают на включенность многих технологий в бюрократические структуры. Так, для обеспечения использования технологий необходимы набор и подготовка персонала со специальным набором навыков, разработка и внедрение стандартных операционных процедур, разработка дорогостоящих средств, техническое обслуживание и другие вспомогательные инвестиции.

Кроме того, бюрократические структуры часто строят свою идентичность вокруг технологий, превращая угрозы для технологий в угрозы самой сути организации. В результате получаются массивные, сложные и полные корыстных субъектов организации, которые стремятся поддерживать и расширять свои бюрократические сферы. Как только эти организации сформируются, демонтировать их становится крайне сложно. Поэтому, если та или иная структура была создана исключительно вокруг определенной технологии, переход на новые может быть сопряжен с громадными проблемами.

Ярким примером этого феномена стала революция в кораблестроении — переход от дерева к железу и от парусов к паровым установкам в конце XIX века. Так, подобные плавучие средства, несмотря на то, что они доказали свою ценность во время Гражданской войны в США, столкнулись с оппозицией со стороны руководителей военно-морских ведомств, которые пытались подорвать технологии и связанный с ними новый класс профессиональных инженеров.

«Военные иерархии стремятся к стабильности, и когда новая технология бросает вызов этой стабильности, реакция может быть резкой и враждебной», — резюмировал этот феномен профессор истории Уильям Макбрайд, написавший книгу «Технологические изменения и ВМФ США в 1865—1945 годах» (Technological Change and the United States Navy, 1865?1945).

Введению новых технологий может препятствовать и романтизация определенной военной профессии. Так, один анонимный британский наблюдатель отметил, говоря о переходе британского флота с деревянных кораблей на стальные, что «никто не подумал, что высокодуховные молодые представители аристократии и расы моряков будет заниматься профессий кровопролития за железными стенами».

«Те, кто знает хоть что-нибудь о моряках, должны видеть очарование в жизни, которая их воодушевляет. Поэтому крайне удивляет, что любой, кто испытывает любовь к это профессии, выступает за постройку этих аппаратов (их нельзя назвать кораблями), созданных для всей мерзости и варварства войны, тогда как они лишены всего, что привлекает к ним моряка», — сокрушался он.

С таким же настроениями сталкивается ныне и Пентагон в области применения беспилотных летательных аппаратов. ВВС и ВМС США продолжают бороться с набором, сохранением и продвижением военнослужащих в рядах подразделений управления беспилотными летательными аппаратами ввиду ряда факторов, а также предпочтений существующим подразделениям пилотируемой авиации.

Усугубляет проблему еще и наличие вокруг определенных военных технологий определенных заинтересованных групп. В частности, из-за крупных оборонных компаний и лоббистов, которые стремятся обеспечить себе прибыли, а также членов конгресса, пытающихся сохранить в своих избирательных округах рабочие места, прежние оборонные программы продолжают осуществляться в течение многих лет, давно перестав быть передовыми.

Для таких компаний, лоббистов и конгрессменов замена и усовершенствование существующих систем новыми дорогостоящими средствами, которые получили название «золотое покрытие», представляется самым надежным способом удовлетворения их узких интересов.

Как показало исследование бомбардировщика «Б-1», проведенное Ником Коцем, крупные инвестиции в военную технику могут быть обусловлены такими интересами. Так, вместо того чтобы направить инвестиции для приспособления к новым условиям — развитию ПВО — устаревшие концепции — пилотируемые стратегические бомбардировщики — стали оснащаться все более экстравагантными технологиями. Та же динамика существует и в случае с подводной лодкой «Трайдент», ракетами MX и даже многоцелевым истребителем F-35. Приобретение новых технологий при одновременном сохранении инвестиций в старые неизбежно приведет к банкротству.

Частный сектор сталкивался бы с той же проблемой, если бы рынок не способствовал устранению старых технологий, как только появляются новые. В бюрократических структурах это происходит гораздо медленней. Поскольку их работа не дисциплинирована силами коммерческих рынков, неэффективные технологии и поддерживающих их компании могут не только выживать, но и процветать благодаря их способности использовать политической системой: лучше всего это иллюстрируют оборонные подрядчики, которые строят свои предприятия во большом числе избирательных округов Конгресса. Если учесть политические издержки от потери рабочих мест, такие предприятия оказывается крайне сложно не только закрыть, но и переориентировать.

Для исправления ситуации необязательно начать сокращать существующие технологии, однако необходимо признать, что изменения в технологической среде уже содержит в себе угрозу. Сохранение военного преимущества США заключается не только в приобретении новейших технологий, речь идет о людях, организациях и культуре, которые позволяют использовать эти технологии.

Для успешного осуществления «технологических разводов» руководство должно помнить о тех, кого они затронут: необходимо переучивать персонал, проводить провести реорганизации, создавать новые организационные культуры для замены старых. Устаревшее оборудование может быть перераспределено или предоставлено странам-партнерам, а не просто списано.