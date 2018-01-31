Главред интернет-издания «Страна» попросил убежища в Австрии

Главный редактор украинского интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрии.

В обращение редакции к президенту Украины Петру Порошенко сказано, что на такой шаг Гужве пришлось пойти «в связи с давлением чиновников и правоохранительных органов».

В сообщении сказано: «Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину. Он остается главным редактором издания и продолжает руководить Страной из-за границы. Наш сайт будет работать в прежнем формате».

При этом юрист Андрей Портнов отметил, что Гужве удалось выехать за границу в связи с тем, что 6 января сотрудники Генпрокуратуры забыли обратиться в суд за продлением меры пресечения.

Он отметил: «Мы собрали пакет документов, доказывающий политически мотивированное избирательное правосудие в отношении Игоря. Австрийские власти немедленно выдали ему документ, констатирующий его легальное пребывание в Австрии после обращения за защитой и приступили к рассмотрению материалов».

Кроме того, он добавил, что о произошедшем проинформирует Интерпол.