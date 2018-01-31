«Громковато, напрягает». Донецк несколько часов слушает звуки боя

Во временно оккупированном Донецке весь вечер сегодня, 30 января, продолжаются достаточно интенсивные боевые действия. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

Обострение началось после 21:00, и залпы обстрелов слышны в разных районах города.

«21:25 к #Донецк Путиловка, начинаем слушать север, Громко!» — отмечают дончане.

«Набережная, слышно», — написал другой пользователь.

«Пл. Конституции, бахает север», — сообщают комментаторы.

«Партизанский, громковато, тяжелое», — добавил еще один автор.

Ближе к 22:00 еще более горячо стало в направлении Песок.

«22.00 к ФБ Донецк Пески сейчас. То затухающтй, то более активный стрелковый бой. Иногда что-то более тяжелое. Либо РПГ, либо миномет. Тяжелого пока нет», — отметил очевидец.

Некоторые дончане сообщают, что в Песках было громко весь день. «Северный/Застанционный. Сторона Песок слышна весь день от стрелкового до крупного с разной интенсивностью», — написал местный житель.

«#Донецьк Північ неспокійно. Судячи з усього — Пєски, АП…

Также гремит и в других районах. «Семашко--Красный городок слушаем отдаленно, то громко, то тише, не критично, но напрягает», — написал комментатор.

«Азотный, жилкоп-слышно СЗ», — пишут очевидцы.

«Текстильщик слушает север, северо-запад», — сообщил еще один участник обсуждения.

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